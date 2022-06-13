ЗСУ знищили штаб росіян у Харківській області (відео) [ Редагувати ]
Українські військові знищили штаб, боєприпаси та техніку окупантів у Харківській області. Про це повідомляє радник міністра МВС Антона Геращенко.
Так, аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб росіян біля одного із населених пунктів Харківської області. Артилеристи ЗСУ завдали по ньому нищівного удару.
Після проведення Нацгвардією аеророзвідки, інформацію було передано артилеристам ЗСУ. Вони вдало знищили цілі.
За даними Геращенка, вдалося знищити склад боєприпасів, МТЛБ, легковий автомобіль, бронетехніку противника, дві армійські вантажівки, в одній з яких був боєкомплект.
по темі
За минулу добу, 8 червня, захисниками та захисницями України було знищено ряд техніки окупантів
За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога
У четвер, 9 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
У вівторок, 7 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 ранку щодо російського вторгнення
У четвер, 2 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення в Україну