Виплати отримають жителі Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Про це повідомляє VisitUkraine.today.

В Україні запрацювала ще одна програма фінансової допомоги переселенцям і тим, хто постраждав від війни.

Деякі категорії громадян зможуть отримати по 6660 гривень на людину. Таку фінансову допомогу надає благодійний фонд ADRA Ukraine.

Перш за все такі виплати зможуть отримати вразливі категорії населення, люди, які опинилися в кризовій ситуації. Програма передбачена для жителів Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та інших окупованих на момент реалізації програми територій.

Хто може отримати 6660 гривень

ті, хто самостійно забезпечує життєдіяльність домогосподарства;

вагітні жінки або ті, хто годує немовлят;

багатодітні сім'ї;

діти з групи ризику (діти із зони активних бойових дій, з хронічними захворюваннями або сироти та інші категорії);

люди віком старше 50 років з особливими потребами;

особи з інвалідністю;

ті, у кого є важкі хронічні захворювання або хто отримав поранення в результаті бойових дій.

Куди звертатися, щоб отримати виплати

Кожен, хто підпадає під ці критерії, може подати заявку на реєстрацію через гарячу лінію фонду ADRA Ukraine:

+380673331752

+380931706739

+380506155750

Графік роботи гарячої лінії: щодня з 8:00 до 18:00, окрім суботи.

Алгоритм подачі заявки

Після того, як оператор прийняв заявку телефоном, потрібно відправити копії своїх документів в чат-бот Viber або Telegram.

У чат-бот потрібно написати спочатку свої ПІБ і номер телефону, які ви вказували при реєстрації. Тільки після цього потрібно прикріпити необхідні для нарахування виплат документи. Ті документи, які були відправлені без попереднього узгодження з оператором, не будуть підставою для реєстрації.

Які документи потрібні:

копія або фото документів кожного з членів сім'ї: перша і друга сторінки паспорта і сторінка з пропискою (якщо у вас ID-карта, то буде потрібно копія обох сторін і додаток з пропискою);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, який підтверджує критерій уразливості.

Якщо заявку на фінансову допомогу підтвердять, то на ваш телефон прийде повідомлення SMS про нарахування коштів - 6 660 гривень на кожну зареєстровану людину.

Варто враховувати. Допомога за даною програмою надається тільки тим, хто раніше ще не отримував фінансові виплати від будь-яких інших організацій.

Детальнішу інформацію про програму можна дізнатися за телефоном гарячої лінії, який ми вказали вище.