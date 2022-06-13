В Україні знову змінили перелік територій, розташованих у районі бойових дій. Про це повідомляє урядовий портал.

До списку також входять тимчасово окуповані та заблоковані громади та області, до цього список доповнювали 30 травня.

В оновленому переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) перебувають 8 областей.

Це територіальні громади наступних областей:

Дніпропетровської (7 громад);

Донецької (66 громад);

Запорізької (55 громад);

Луганської (37 громад);

Миколаївської (24 громади);

Харківської (51 громада);

Херсонської (49 громад);

Сумської (14 громад).

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

Зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це:

території, що є тимчасово окупованими;

території, що перебувають в оточенні (блокуванні);

території, на яких тривають активні бойові дії.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

З повним переліком територій із зазначеним статусом, можна ознайомитись - за посиланням. Загалом до переліку ввійшли 8 областей з 303 громадами сумарно.