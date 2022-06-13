Під Бучою знайшли ще сім тіл закатованих мирних жителів [ Редагувати ]
У селі Мироцьке неподалік від Бучі Київської області виявили ще одне масове поховання. Жертви загинули від рук російських військових.
Про це повідомляє очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Facebook.
На позиціях російських військ виявили сім тіл мирних жителів. За словами Нєбитова, у багатьох жертв зв’язані руки та простріляні коліна. Окупанти вбили цивільних пострілами в голову.
Наразі фахівці намагаються ідентифікувати загиблих.
"Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти", - йдеться у повідомленні.
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