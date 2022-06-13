У селі Мироцьке неподалік від Бучі Київської області виявили ще одне масове поховання. Жертви загинули від рук російських військових.

Про це повідомляє очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов в Facebook.

На позиціях російських військ виявили сім тіл мирних жителів. За словами Нєбитова, у багатьох жертв зв’язані руки та простріляні коліна. Окупанти вбили цивільних пострілами в голову.

Наразі фахівці намагаються ідентифікувати загиблих.

"Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти", - йдеться у повідомленні.