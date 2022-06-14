Харків і область обстріляли: є жертва та поранені [ Редагувати ]
Окупанти минулої доби продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Про це повідомляє з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Загинула людина, а п'ятеро поранені, серед яких троє - діти.
Унаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільна людина поранена. Також в області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі.
У с. Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали 2 дітей - хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранена дитина 3 місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У с. Загороднє 1 поранений.
Крім того, в Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 кв. м.
Він нагадує, наразі на території області тривають бойові дії.
На Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні. На Ізюмщині ворог намагається встановити контроль над Богородичне та готує наступ на Слов'янськ. Наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. У районі Ізюма нашими військовими знищено черговий російський вертоліт Ка-52. Віримо у ЗСУ.
по темі
За минулу добу окупанти знову обстріляли Чкалівську громаду у Харківській області
У четвер вночі, 9 червня, у Харкові внаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі
Еммануель Дюран пробирається крізь руїни харківської пожежної частини 19 століття. Будівля була пам'яткою промислової революції, сторожова вежа зведена з червоної цегли й датована 1887 роком.
Станом на ранок середи, 1 червня, окупанти обстріляли Київський район Харкова та область
У четвер, 26 травня, кількість загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу Харкова збільшилася