Окупанти минулої доби продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. Про це повідомляє з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Загинула людина, а п'ятеро поранені, серед яких троє - діти.

Унаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільна людина поранена. Також в області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі.

У с. Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали 2 дітей - хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранена дитина 3 місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У с. Загороднє 1 поранений.

Крім того, в Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 кв. м.

Він нагадує, наразі на території області тривають бойові дії.