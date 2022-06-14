Втрати росії: ЗСУ за добу ліквідували 200 окупантів [ Редагувати ]
Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Всього росія втратила у війні проти України близько 32 500 військових. За даними відомства, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника на 14 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1434 (+2),
- бойових броньованих машин - 3503 (+11),
- артилерійських систем - 721 (+3),
- РСЗВ - 229 (+3),
- засоби ППО - 97 (+0),
- літаків - 213 (+0),
- вертольотів - 179 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- Кораблі / катери - 13 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2473 (+13),
- спеціальна техніка - 54 (+0).
по темі
З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 350 російських військових.
Українські військові ліквідували співробітника прес-служби Міноборони рф полковника Володимира Іванова
Окупанти свої основні зусилля зосередили на захопленні Богородичного та створенні умов для розвитку наступу на Слов'янськ
Національна поліція України розслідує загибель понад 12 000 мирних жителів, 1200 тіл досі не впізнані
У суботу вранці, 11 червня, у Брянській області росії невідомі нібито спробували підірвати нафтопровід "Дружба"
Проєкт видачі цифрового паспорта в росії - заморозили. Причина - нестача пластика й чіпів. І це - результат дії санкцій. А ще росіяни за порєбріком допивають залишки імпортного алкоголю, а попит на нові автівки - сягнув рекордно низького рівня.