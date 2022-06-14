У Львівській області відключать радіо та ТБ: названа причина [ Редагувати ]
У вівторок та середу, 14 та 15 червня,у Львівській області можливі короткочасні відключення радіостанцій та цифрового телебачення. Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram.
Причиною тому є проведення профілактичних робіт.
14-15 червня на об’єкті Львівської філії КРРТ РТПС проводитимуться першочергові профілактичні роботи на вежі РТПС Львів. Через це можливі короткочасні відключення перелічених нижче радіостанцій та цифрового телебачення в проміжках по 20 хвилин під час піднімання та спускання працівників з вежі.
Список:
- ПрАТ "Радіокомпанія "ГАЛА" 101,3 МГц;
- ТОВ "ТРК "Радіо Кохання" 91,5 МГц;
- ПАТ "Наше радіо" 106,0 МГц;
- ТРК "Галицька столиця" 89,7 МГц;
- ТОВ "Престайм.ком.юа" 107,2 МГц;
- ПП "НТА" 57 ТВК;
- ТОВ "ТРК" "Медіа маркет" 101, 7 МГц;
- ТОВ "РІЦ" "Незалежність" 106, 7 МГц;
- ТОВ "ТРК "Говерла" 104,3 МГц;
- ТОВ "ТРК "Класік радіо" 89,1 МГц;
- ТОВ "ІФ Медіа груп" 66,26 МГц;
- ТОВ "ЧК" 105,4 МГц;
- ТОВІ "ТРК "Еммануїл" 67,82 МГц;
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