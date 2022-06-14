Багатьом європейським лідерам, в тому числі президенту США Джо Байдену, має бути адресоване питання з приводу того, чи прислухалися б вони до вимог України ввести превентивні санкції проти росії, щоб не почалася війна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє ZDF.

Було б справедливо, якби вони (європейські лідери, - ред.) заздалегідь прислухалися до мене як до глави Української держави, якби вони прислухалися до того, про що ми попереджали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб не почалася війна, представлення нашої стратегії щодо Чорного моря, будівництво Чорноморського флоту з країною-партнером.

Зеленський підкреслив, що Україна говорила, що росія блокуватиме Чорне море. Водночас українська влада говорила про ракетну програму.

Я доповідав про це рік тому і представив програму того, що нам буде потрібно в плані протиповітряної оборони для нашого захисту - і це правильна відповідь на ваше запитання.

Він також додав, що якби світові лідери почули його, в України було б більше шансів зупинити вторгнення рф.