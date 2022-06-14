Попередження про війну: Зеленський різко відповів Байдену [ Редагувати ]
Багатьом європейським лідерам, в тому числі президенту США Джо Байдену, має бути адресоване питання з приводу того, чи прислухалися б вони до вимог України ввести превентивні санкції проти росії, щоб не почалася війна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє ZDF.
Було б справедливо, якби вони (європейські лідери, - ред.) заздалегідь прислухалися до мене як до глави Української держави, якби вони прислухалися до того, про що ми попереджали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб не почалася війна, представлення нашої стратегії щодо Чорного моря, будівництво Чорноморського флоту з країною-партнером.
Зеленський підкреслив, що Україна говорила, що росія блокуватиме Чорне море. Водночас українська влада говорила про ракетну програму.
Я доповідав про це рік тому і представив програму того, що нам буде потрібно в плані протиповітряної оборони для нашого захисту - і це правильна відповідь на ваше запитання.
Він також додав, що якби світові лідери почули його, в України було б більше шансів зупинити вторгнення рф.
Сигнали, про які ви говорите, були різними. Послухайте, якби все сталося саме так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, питання в тому, чому не було закрито повітряний простір, чому нам не поставили зброю до цього вторгнення, і чому не були введені тимчасові санкції, щоб президент росії був превентивно зупинений? Ось як я б відповів на це питання.
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