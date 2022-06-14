У червні 2022 через спалах на Сонці нас чекає сильна магнітна буря, яка може викликати нездужання і загострення хвороб у багатьох людей.

Так, в центрі прогнозування космічної погоди Національного агентства океанічних і атмосферних досліджень США прогнозують, що в період з 7 по 22 червня Сонце може викинути спалах М-класу.

У зв'язку з цим явищем 15 червня можливі магнітні бурі рівня G1 і G2.

Геомагнітна буря може впливати на самопочуття метеозалежних людей, тих, у кого є хронічні хвороби, гіпертонія, гіпотонія, хвороби серця і судин.

Частими симптомами є:

зниження або підвищення артеріального тиску;

неприємні відчуття в області серця;

відчуття тяжкості в ногах;

можуть загостритися хронічні захворювання;

головний біль, мігрень;

безсоння або сонливість;

погіршення настрою, зниження працездатності, депресивний стан.

Як уникнути впливу магнітної бурі

Якщо ви особливо чутливі до таких явищ, пам'ятайте про правильне харчування, питний режим, відмовтеся від шкідливих звичок, не перенапружуйтеся фізично і емоційно.