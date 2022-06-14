Львівські десантники "Стугною" майстерно знищили танк і БМП окупантів (відео) [ Редагувати ]
Воїни-протитанкісти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили "Стугною-П" танк та бойову машину піхоти російських окупантів.
Про це повідомляє Десантно-штурмові війська ЗСУ.
На відео зафіксовано, як львівські десантники застосовуючи протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" майстерно знищують ворожу бойову техніку.
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