Президент України Володимир Зеленський вважає, що Данія має проявити солідарність з Україною не тільки в поставках зброї, а й підтримати надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Звичайно, ми хочемо більше, але я нічого поганого не можу сказати про уряд Данії щодо військової підтримки. Є один фактор важливий, де Данія буде грати одну з ключових ролей, - це європейська перспектива для нашої країни, а саме кандидатство в члени Європейського союзу. Тут я б дуже хотів, щоб Данія була такою ж потужною і об'єднаною з іншими європейськими країнами щодо нашого членства в ЄС", - зазначив він.

За його словами, в Данії є скепсис з приводу вступу України до ЄС.

"Те, що виглядає в Європі технічним, наприклад, кандидатство, в Україні виглядає по-іншому. Для нас це один з факторів мотивації нашого народу і армії, а значить один з ключових факторів об'єднання нашого народу проти агресії Росії. Тому я б дуже хотів, щоб тут Данія не була стриманою, а підтримала кандидатство для України, це дуже важливо", - додав президент.