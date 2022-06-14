Зеленський закликав Данію підтримати статус кандидата в ЄС для України [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Данія має проявити солідарність з Україною не тільки в поставках зброї, а й підтримати надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.
"Звичайно, ми хочемо більше, але я нічого поганого не можу сказати про уряд Данії щодо військової підтримки. Є один фактор важливий, де Данія буде грати одну з ключових ролей, - це європейська перспектива для нашої країни, а саме кандидатство в члени Європейського союзу. Тут я б дуже хотів, щоб Данія була такою ж потужною і об'єднаною з іншими європейськими країнами щодо нашого членства в ЄС", - зазначив він.
За його словами, в Данії є скепсис з приводу вступу України до ЄС.
"Те, що виглядає в Європі технічним, наприклад, кандидатство, в Україні виглядає по-іншому. Для нас це один з факторів мотивації нашого народу і армії, а значить один з ключових факторів об'єднання нашого народу проти агресії Росії. Тому я б дуже хотів, щоб тут Данія не була стриманою, а підтримала кандидатство для України, це дуже важливо", - додав президент.
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