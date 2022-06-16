Війська рф на Донбасі діють сильно недоукомплектованими групами - британська розвідка [ Редагувати ]
Джерело: Главком
Бойові сили росії на Донбасі діють все більш роз'єднаними і сильно недоукомплектованими угрупованнями. Деякі російські батальйонні тактичні групи, зазвичай налічують від 600 до 800 чоловік, змогли зібрати всього 30 солдатів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
У відомстві додали, що ЗСУ та російської армії, які воюють в оспорюваних містах, бойові дії на лінії фронту, ймовірно, все більше зводяться до невеликих груп військ, що діють, як правило, в пішому порядку.
"Деякі сильні сторони Росії, такі як перевага в кількості танків, стають менш значущими в таких умовах. Ймовірно, це сприяє збереженню повільних темпів просування", - йдеться в повідомленні.
При цьому в британській розвідці припустили, що всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують місто Сєвєродонецьк з утримуваною Україною територією, зруйновані.
"Україні, ймовірно, вдалося вивести значну частину своїх бойових підрозділів, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських військ і цивільного населення, що залишилися на схід від річки", - йдеться в повідомленні.
У відомстві заявили, що російським окупантам тепер швидше за все доведеться або організувати спірну переправу через річку, або наступати на своїх застопорених флангах, щоб перетворити тактичний виграш в оперативну перевагу.
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