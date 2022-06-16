Іще один благодійний проект на підтримку України започаткували у Лондоні. В британській столиці готують масштабний проект, присвячений мистецтву художниці-примітивістки Марії Примаченко. Це буде клаптевий гобелен, який вишивають українки по всьому світові. Із авторкою ідеї та вишивальницями поспілкувалася наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Ця картина художниці Марії Примаченко називається "Оре милий плугом". Дизайнерка Нісія відтворює її на тканині. Це буде одна із сотні вишивок, які об'єднають у великий гобелен.

Це свого роду медитація, бо вся увага зосереджується на цій роботі, нічого іншого немає значення - лише куди піде голка і який колір ти вибереш.

Нісія - дизайнерка. І благодійна робота - це невід'ємна частина її життя. Тож коли почалася війна в Україні, вона тут же зрозуміла, що не може залишитися осторонь. Сама Нісія родом із Польщі і має чимало українських друзів. А родина її чоловіка - корінням із України.

Нісія Єндриховська, авторка ідеї благодійного проекту

Я дуже хотіла якось допомогти моїм українським друзям - знайти щось для них, що буде своєрідною терапією, коли вони зможуть на трохи забути про ті жахіття, через які їм доводиться проходити.

Нісія вирішила, що такою терапією може стати вишивання. Тож разом із друзями вона закуповує усі матеріали, необхідні для роботи і пересилає їх в різні куточки світу. А самим майстриням ще й дає невеличку фінансову винагороду за працю.

Ось іще один набір готовий. Дві синички, дві сестрички ходять по травиці. Обожнюю ці назви. Це всі матеріали, які потрібні для того, щоб перетворити картинку в вишивку. Тут роздруківка малюнку, тканина 20 на 20 сантиметрів, обруч для вишивання, голка, усі нитки.

Зараз над вишивками працюють українки в Польщі, Німеччині, Іспанії, Великій Британії та безпосередньо в Україні. Одна із них - Людмила із Хмельницька. Вона вже встигла вишити дві картини. Тепер відправлятиме їх поштою до Лондона.

Людмила Вітязь, вишивальниця і психологиня (Хмельницький)

Якраз всі тривоги повітряні я просиджувала з вишивкою і це дійсно дуже допомагало психологічно.

За фахом Людмила - психологиня, тож добре знає, який ефект може мати вишивання в розпал війни.

Людмила Вітязь, вишивальниця і психологиня (Хмельницький)

Діяльність, яка постійно повторюється, така рутинна дуже, вишивка є одна із таких діяльностей, і вона в дійсності допомагає переключати нашу увагу і має такий заспокійливий ефект, саме тому більшість психологів говорили про те, що варто під час війни зберігати якомога більше, наскільки це можливо в умовах кожної людини, зберігати рутинну цю діяльність, якомога більше якихось звичок, якихось таких стабільних дій, які будуть так трошечки приземляти, заземляти, стабілізувати

Ілона - одна із вишивальниць у Лондоні. Сюди вона приїхала місяць тому.

Ілона Качмарик, вишивальниця, учасниця благодійного проекту

Ми з Нісією познайомилися на такому ярмарку, це була англійська ярмарка, але ми з дівчатами так само з України зробили такий один столик і це був столик в підтримку власне української армії, ми продавали певні роботи, я зробила кульчики хенд-мейд, ручної роботи, щоби виручити якісь гроші і відправити в Україну на підтримку армії.

Це вже друга Ілонина картина. Першу закінчила за 4 дні. Але тепер знайшла собі роботу, тож на вишивання часу менше. Каже, цей проект став для неї справжньою знахідкою.

Ілона Качмарик, вишивальниця, учасниця благодійного проекту

Щоб не почуватись тут, по-перше, самотньою, бо це також якийсь зв'язок з Україною, по-друге, шоб бути корисною своїй державі, свої країні, тій самій армії, то власне стараюсь щось зробити і приймати участь в якихось таких благодійних проектах, ось це один з них.

Ідея проекту - не лише допомогти українкам та відволікти їх від сумної реальності, але й прославити культуру нашої країни, пояснює Нісія.

Нісія Єндриховська, авторка ідеї благодійного проекту

Я дивилася на картини Примаченко, вони такі красиві, такі кольорові, і я уявила, як гарно вони б виглядали вишиті на полотні. Тим паче, що хоча Примаченко має ім'я в Україні, і в Польщі про неї чули, але в Англії - вона дуже маловідома. Я подумала, що вона заслуговує більшого визнання у світі за таку чудову роботу.

Іще дві закінчені роботи доповнюють гобелен. До більшості вишивок прикріплені записки від майстринь.

Ось на цьому доволі довгий лист, давайте подивимося. Зазвичай люди пишуть - скільки задоволення їм принесла ця робота, що це був час своєрідної медитації, часто ці листи дуже емоційні.

Це лише перші 30 готових робіт. Іще 30 зараз в процесі вишивання. А ще 40 наборів - готуються до відправки.

- Я вибрала роботи Марії Примаченко, бо ці картини викликають усмішку, коли дивишся на них. Вони такі креативні, такі чудові. Лише подивіться на вирази цих монстрів, на маленькі деталі.

Нісія ще не вирішила на що витратить зібрані гроші. Їй хотілося б допомогти втікачам від війни, а також музею на Київщині, в якому виставляли роботи Марії Примаченко. Адже він згорів під час наступу окупантів.

Кінцевий проект буде втричі більшим за це. Завершити його збираються до вересня. Тоді полотно виставлять у одній із лондонських галерей, а згодом продадуть, щоби зібрати гроші для допомоги Україні.