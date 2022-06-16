Візит Макрона, Шольца та Драгі: у Києві лунає повітряна тривога [ Редагувати ]
Джерело: УНН
У Києві лунає сирена повітряної тривоги. Нині у столиці із візитом передувають лідери Німеччини, Франції та Італії Олаф Шольц, Еммануель Макрон та Маріо Драгі.
Нагадаємо, за інформацією Reuters, лідери країн прибули до Києва, аби обговорити надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.
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