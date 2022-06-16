Зеленський зустрівся з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії [ Редагувати ]
У четвер, 16 червня, президент України Володимир Зеленський зустрів лідерів Франції, Німеччини, Румунії Італії Еммануеля Макрона, Олафа Шольца, Маріо Драгі і Клауса Йоханніса біля Маріїнського палацу.
Зеленський привітав європейських лідерів одразу після їхнього візиту до Ірпеня.
Президенти України, Франції, Румунії, а також канцлер Німеччини і прем'єр Італії вперше проведуть спільну фізичну зустріч з моменту початку російського вторгнення 24 лютого.
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