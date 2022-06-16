"Причетні до звірств в Бучі": Британія ввела санкції проти полковників росії [ Редагувати ]
Британія ввела додаткові санкції проти росії. До списку обмежень потрапили полковники рф, які причетні до подій в Бучі. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
Водночас під обмеження потрапили:
- члени так званого "Комітету порятунку миру та порядку" - організації, яка співпрацює з окупантами й підтримує окупацію Херсонської області;
- Марія Львова-Бєлова дитячий омбудсмен рф;
Львову-Бєлову звинувачують у тому, що вона сприяла насильницькому вивезенню 2 тисяч вразливих дітей із Луганської та Донецької областей та організувала нову політику щодо сприяння їх примусовому усиновленню в росії.
- Сергій Савостьянов, депутат Московської міської Думи та член путінської політичної еліти;
- Олексій Ісайкін, президент та член ради директорів групи компаній "Волга-Дніпро".
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