Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі прибули до Києва з першим візитом під час війни в Україні.

Європейські лідери відвідали Ірпінь, після чого зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський на зустрічі з журналістами подякував європейським лідерам за візит до України, акцентувавши на тому, що наша сила в єдності.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про підтримку України. Він також заявив, що завжди повідомляв Зеленському про контекст переговорів із Путіним.

"Ми завжди підтримуємо канал діалогу, тому що одного разу конфлікт має припинитися і мають бути переговори. Але умови переговорів має вирішити Україна. Франція та Німеччина ніколи не вимагатимуть умов від України", - заявив він.

Макрон також заявив, що всі 4 країни (Німеччина, Франція, Італія та Румунія) підтримують статус кандидата на членство в ЄС для України у прив'язці до дорожньої карти.

За його словами, Франція буде посилювати військову підтримку, зокрема передано системи САУ Caesar, які дозволять ефективніше захищатися від нападу на Україну. Франція також вже висловлювала ініціативу направити в Україну експертів для розслідування воєнних злочинів.

Канцлер Німмечини Олаф Шольц запевнив Зеленського у підтримці.

"Напад на Україну означає зміну епох. Росія намагається силою пересунути кордони всередині Європи і це неприйнятно. Німеччина з першого дня стала на бік України. Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету і територіальної цілосності", - наголосив Шольц.

Прем'єр Італії Маріо Драгі під час брифінгу за підсумками зустрічі заявив, що їхній візит покликаний допомогти Україні відновити своє майбутнє.

"Ми хочемо миру, але Україна має захищати себе, і Україна має обрати той мир, який вона хоче, той, який вона вважає прийнятним для свого народу. Тільки так може бути міцний мир", - заявив він.

Згадав Драгі і ситуацію з заблокованим зерном в українських портах.

"Що стосується відвантаження зерна і заблоковані судна в українських портах, є час, щоб розблокувати порти. Урожай буде у вересні, я думаю ,ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматизму. Щоб уникнути кризи, ми маємо забезпечити транспортування зерна. Росія, на жаль, не йде на зустріч. Ми маємо діяти всі разом, всі європейці", - зазначив він.