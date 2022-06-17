ЗСУ збили вертоліт окупантів Мі-35М [ Редагувати ]
У п'ятницю, 17 червня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 ранку щодо російського вторгнення.
Агресор продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В його акваторії перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Противник продовжує зазнавати втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Протягом доби, у Донецькій області, воїни територіальної оборони Збройних Сил України збили вертоліт Мі-35М. Є успіхи і на Запоріжжі. На Херсонщині у ворога значні втрати у живій силі.
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