Обстріл Лисичанська та Сєвєродонецьку: загибло шестеро людей [ Редагувати ]
Минулої доби російські окупанти неодноразово обстрілювали населені пункти Луганської області з артилерії та РСЗВ, використовувалася авіація, внаслідок чого загинули шестеро людей у Лисичанську та Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, на обстрілів зазнали райони Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Боровського, Миколаївки та Новоіванівки.
При цьому Гайдай підтвердив, що українськими військовими відбито ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте - ворог відійшов.
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