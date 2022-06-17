Воєнні злочини росії. За цим сухим формулюванням стоять смерті і долі українців. Денис Федько втратив одразу п'ятьох рідних - в тому числі двох дітей, коли його родину російські зольдати розстріляли під час евакуації під Новою Каховкою.

Найменшій дитині - віком усього півтора місяця - поцілили в скроню.

Ця трагедія сталася у перший ж день, коли ворожі війська вторглися на Херсонщину. Історія, від якої холоне кров, дивіться далі.

Денис показує фото родини. На них щасливі обличчя Анни та Олега Федько, їхньої невістки Ірини та онуків: шестирічної Софії та півторамісячного Іванка. Ці світлини зроблені до того, як до них увірвалися російські "асвабадітели". Родина жила у селі Веселе. Це за 70 кілометрів від Херсона.

Денис, переселенець з Херсонської області:

Батько ще каже, поїду куплю мішок зерна, бо фіг знає скільки воно все буде, а треба курей чимось кормити. Переїхав дорогою, каже, вони там перли по моїй рідній землі своєю технікою, купив зерна, потім зникло світло, вода, маленькі діти почали панікувати. Дві сім'ї зібралися наша і мамина рідна сестра з чоловіком і своєю донькою прийняли рішення, що будуть їхати у Нову Каховку.

Уже на виїзді з Веселого перше авто з тіткою Дениса проскочило перед російськими військовими, які саме заходили у село, а друга автівка - вже не встигла. В неї росіяни безжально випустили 36 куль. У той момент Денис говорив з мамою телефоном.

Денис, переселенець з Херсонської області:

Почув крики мами: Боже, дитино, як так можна і все слухавка випала і далі я просто слухав, що відбувається. Чув крик і плач мами, Іри - це було 10 секунд і все, тиша повна, потім крики малого, зупинка машини, чув як відчинились двері. А далі чув три автоматні черги й зрозумів, що дорослих добивають просто.

Те, що в автомобілі жінки й діти - росіян не зупинило. Трьох дорослих вони вбили одразу на місці. Коли ж військові рф відійшли, родичі з першого авто повернулися і забрали дітей, які ще були живими. Їх повезли до лікарні у Нову Каховку, але лікарі - не змогли врятувати діток.

Денис, переселенець з Херсонської області:

Софію ще намагалися врятувати, але не вдалося, вона стікла кров'ю. Просто дитина стікла кров'ю. Там мамина рідна сестра, їм довелося самим витягувати брата, тесть, йому довелося витягувати тіла, свою дочку рідну, витягувати сватів, витягувати з машини - це просто…

Саме ж авто росіяни - спалили аби сховати сліди злочину. Денису неймовірно важко жити з цим болем... Але сил йому додають ті, хто потребує допомоги. Хлопець став волонтером.

Денис, переселенець з Херсонської області:

Я зрозумів, що треба боротися за тих, хто живий, кому потрібна допомога. Моїх вже не врятуєш, ніяк не зміниш ситуацію, молився, звертався до Бога, Бог мене почув і підтримав.

За кожне зло скоєне на нашій землі росіян чекає розплата. Віримо у справедливість, і у наших захисників.