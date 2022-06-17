Жоден російський військовий злочинець, не залишиться не покараним. По всій країні зараз йде копітка робота слідчих. Правоохоронці збирають і документують факти руйнувань, завданих ворожою армією. Які надалі стануть речовими доказами у позовах України проти агресора.

Так, робота зараз триває в Безлюдівській громаді, це на Харківщині. Окупанти там ще 7 квітня обстріляли школу, храм і житлові будинки. Що знайшли на місці атаки - слідчі? - розкаже Світлана Шекера.

Селище Васищеве на південь від Харкова. Російська армія найбільше обстріляла його 7 квітня. Снаряди полетіли в центр селища. Сільський староста згадує - обстріл почався вдень, о 14-й, коли в центрі було повно людей.

Олександр Макаров, староста Васищевського старостинського округу Безлюдівської селищної ради:

Всього було близько шести прильотів. Ну що це було, важко сказати, авіабомби або якісь інші снаряди. Це було важко бачити все. Люди бігли. Під час обстрілу хто куди. Люди не готові були до цього. Розумієте. Тому да, саме відбувалась паніка, люди бігли хто куди. Хто куди, це було дуже важко бачити, яка була паніка у людей.

Біля навчального комбінату - була велика вирва.

В'ячеслав Макаров, заступник директора навчального комбінату смт Васищеве:

Воронка глубиной до трех м, диаметром метров семь, наверное, была. У нас повреждения, вот крыша повреждена и крыша повреждена серьезно. Повыбиты окна вместе с рамами. В самом помещении находятся трещины, как бы крышу приподняло.

Поруч - пошкоджено купол храму Димітрія Солунського.

Зруйновано купол частково. Господарські будівлі також вибиті вікна.

А от у ліцеї після обстрілу - не лишилося жодного цілого вікна.

Нічого не закривається, тут немає скла. Пошкоджене підвіконня.

Світлана Мочалова, директор Васищевського ліцею Безлюдівської селищної ради:

Такої сили вибух був, що пошкоджені вікна 14 навчальних кабінетів на 3-х поверхах Васищівського ліцею. Як могли, ми ушкодження - десь вікна закрили, десь підвіконня підремонтували. Але ж вони всі потребують заміни, вони пошкоджені, і діти займатися в таких кабінетах не можуть.

У цієї родини - пошкоджено будинок.

Скажіть, будь ласка, будь-які військові в вашому будинку перебували чи в сусідньому? - Ні, ні.

Віталій Дадакін, мешканець смт Васищеве:

Вот это шиферный забор, один каркас остался. Один каркас остался. Весь шифер тут полетел. И глыбы большие падали, стропила 50 на 100 тоже поломанные. И крыша течет, видать, какая-то железная часть попала, пробила крышу, и когда был дождь, оно наглядно сейчас видно, что крыша протекает.

Правоохоронці - фіксують докази військових злочинів росіян. А постраждалі - чекають на компенсації за пошкоджене житло, щоб бодай до осені залатати дах та засклити вікна.