Холера у Маріуполі: скільки людей щодня скаржаться на симптоми [ Редагувати ]
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У Маріуполі щодня по 10-15 осіб скаржаться на симптоми холери або дизентерії. У людей спостерігається блювота, діарея і головний біль.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.
Радник міського голови посилаючись на джерела з кола колаборантів повідомляє, що в лікарнях окупованого міста немає ні реагентів для тестування людей, ні антибіотиків, оскільки росіяни все вивезли. При цьому замість лікування - людей відправляють додому.
"Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями по лікарнях. У лікарні №2 на стаціонарі знаходяться російські військові, з позавчора вони не відвідують загальну їдальню. Все окремо", - заявив Андрющенко.
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