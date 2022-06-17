У Маріуполі щодня по 10-15 осіб скаржаться на симптоми холери або дизентерії. У людей спостерігається блювота, діарея і головний біль.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

Радник міського голови посилаючись на джерела з кола колаборантів повідомляє, що в лікарнях окупованого міста немає ні реагентів для тестування людей, ні антибіотиків, оскільки росіяни все вивезли. При цьому замість лікування - людей відправляють додому.

"Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями по лікарнях. У лікарні №2 на стаціонарі знаходяться російські військові, з позавчора вони не відвідують загальну їдальню. Все окремо", - заявив Андрющенко.