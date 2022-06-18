За минулу добу, 17 червня, збройними силами України, в тому числі і ракетно-артилерійськими підрозділами, було виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику завдано ряд авіаційних ударів.Про це повідомляється у Facebook оперативного командування "Південь".

Всього за попередній день знищено 57 солдатів і офіцерів противника.

Українським військовим вдалося ліквідувати один танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б", самохідну артилерійську установку "Гіацинт", кілька багатоцільових броньованих тягача, а також дев'ять автомобілів. Також точним ударом ЗСУ розбили черговий польовий склад боєприпасів.