У суботу, 18 червня, окупанти запустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Ще двома ракетами вдарили по ТЕЦ, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети - по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники.

Він зазначив, що Кременчуцький НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавської області.