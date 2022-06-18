Ракетний удар по Кременчуку: з'явилися подробиці [ Редагувати ]
У суботу, 18 червня, окупанти запустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Ще двома ракетами вдарили по ТЕЦ, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети - по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники.
Він зазначив, що Кременчуцький НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавської області.
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