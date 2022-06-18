ЗСУ знищили ворожий танк і два БМП разом з екіпажем (відео) [ Редагувати ]
За допомогою британських гаубиць бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили один російський танк і дві бойові машини піхоти. Про це повідомляє командування ДШВ у Facebook.
Разом з ворожою технікою був ліквідований і екіпаж.
На відео зафіксовано успішну роботу воїнів-артилеристів 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які з британських польових причіпних гаубиць калібру 155 мм M777 знищують техніку та живу силу рашистів. Зокрема, були перетворені на металобрухт один танк та дві бойові машини піхоти російських окупантів разом з екіпажами.
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