Російські війська знову обстріляли Харків [ Редагувати ]
Джерело: ВВС
Російські окупанти у суботу, 18 червня, знову обстріляли Харків. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє радник голови Харківської облради Наталія Попова в Facebook.
"У місті приліт! Попередньо без постраждалих. Повторю. Не гуляйте без діла", - зазначила Попова.
Варто зазначити, що у Харкові та області о 13:00 лунали сигнали повітряної тривоги. Пізніше місцеві жителі повідомляли про гучний вибух.
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