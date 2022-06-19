Рада заборонила російську музику та ввезення книг з росії [ Редагувати ]
Джерело: Pexels
Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо заборони російської музики в громадських місцях та медіа. Також заборонила імпорт й розповсюдження книг з росії.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Заборону російської музики в українських медіа та громадському просторі підтримали 303 народних депутати.
"Також Парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції (#7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі", - пише Железняк.
Заборону імпорту російської літератури підтримали 306 народних депутатів.
по темі
Верховна Рада в неділю, 19 червня проголосувала за постанову щодо звернення до країн ЄС із закликом підтримати Україну в наданні статусу кандидата до Євросоюзу
Російський гурт "Ногу свело!" 12 червня, у день росії, випустив відеокліп на пісню "Украина". У пісні фронтмен гурту Максим Покровськийо веде діалог з сином і дочкою про напад росії на Україну. І обіцяє, що український народ незабаром здобуде перемогу над окупантами
Мета заходу - об'єднання культур цих трьох країн, які попри географічну віддаленість, стають все ближчими. Також під час концерту зібрали гроші для допомоги постраждалим від війни українцям.
В Україні планують списати споживчі кредити українцям на купівлю майна, яке було знищено внаслідок російської агресії. Відповідний законопроєкт готують у Верховній Раді, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев
Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук розповів про поставки для України
Американський рок-гурт Metallica зібрав для України $1 млн. Кошти передали організації World Central Kitchen та ініціативі #ChefsForUkraine з безкоштовної роздачі обідів та продуктових наборів для біженців, які залишили Україну через військову агресію росії