Окупанти шукають спосіб, як втекти з війни та повернутися в росію (перехоплена розмова) [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Окупанти хочуть якнайшвидше втекти з війни в Україні та повернутися в росію. Проте їх батьки не зовсім раді таким рішенням синів та відмовляють їх.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
У черговій перехопленій розмові російський солдат з Киргизстану розповів, що залишається в Україні щонайменше на пів року. Колишні обіцянки про тримісячний термін виконані не будуть. Тому окупант шукає інші способи, як повернутися додому.
"Я просто дізнавався, як можна буде ще звільнитися і мені сказали, можливо "за сімейними", якщо треба "за доглядом". Мені сказали, якщо довідка буде, то можна буде тебе звільнити. Щоб мене звільнили і додому відправили. Що батьки в Киргизстані знаходяться і що я один в сім’ї, нема кому доглядати", - сказав солдат.
Мати вояки агітує сина почекати та не йти у відпустку, або згодом повернутися в Україну. Проте російський загарбник немає намірів ще раз їхати в Україну.
"Ні, мам! Все. Не хочу після всього. У мене немає жодного бажання", - відповідає він.
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