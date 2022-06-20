Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 19 червня, окупаційні війська втратили 200 осіб з особового складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
Всього число ліквідованих в Україні російських військових перевищує 33 800 осіб.
За даними відомства, за минулу добу війська рф зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати окупантів орієнтовно склали:
- особового складу - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1477 (+9),
- бойових броньованих машин - 3588 (+11),
- артилерійських систем - 749 (+4),
- РСЗВ - 238 (+3),
- засоби ППО - 98 (+0),
- літаків - 216 (+0),
- вертольотів - 181 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),
- крилаті ракети - 130 (+0),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4),
- спеціальна техніка - 55 (+0).
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