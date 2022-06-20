Аби відчути на собі, що відбувається в українській економіці під час воєнного стану - достатньо піти у супермаркет чи на ринок. Рекордсмени з подорожчання - рис, гречка і капуста. Про це свідчать і данні Державної служби статистики.

Моя колега Олена Логінова провела власну закупку і з'ясувала, що борщ на стіл тепер зможе поставити на стіл не кожна родина. А за ягоди на десерт теж доведеться віддати більше грошей, ніж минулого сезону. Про цінники та перспективи - дивіться далі.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ми на одному з Київських ринків. Будемо купувати овочі до борщу, сезонні фрукти та м'ясо. На все я взяла із собою 500 грн. Подивимось на що їх нам вистачить.

Спершу йдемо по овочі. Цьогоріч ціни на них - вражають... За прилавком продавчиня Лариса. В асортименті в неї сезонні овочі з власного господарства. Молоду морква і буряк продає пучками - по 35 грн за кожен. За кіло виходить всі - 80! І рекордсмени у борщовому наборі - кожен інгредієнт. Молода капуста - 60, картопля - 80! Цибуля - 50... Ну і зовсім недешева зелень. Хто хоче запашний борщ із молодим часничком - готуйте 20 грн за пучечок. Кріп, петрушка - по 10.

Менше стали брати - дорого, мені самій дорого, я свою продукцію продаю. Сама продаю і вирощую, дуже дорого виходить. Сіли так як сім'я - 5 чоловік нас - кіло картошки зварили - 80 грн, до картошки пучок укропу - 10 грн, огірок свій теж 80 грн. Посчитай, стола вечірнього накрити - 500 грн сім'ї.

Лариса накладає нам весь комплект овочів на борщ... і рахує - у скільки обійдеться...

Бурячки по 80 грн за кіло - буде 36 нехай 35...110 і 35...

Борщовий набір в залежності... - от - 260! Плюс хто любить перець, томатну пасту добавить іще м'ясо - десь 400 грн каструля п'ятилітрова борщу.

Овочі - цьогоріч подорожчали майже вдвічі - в порівнянні з минулим роком, кажуть експерти. І велику роль відіграла війна. Тимчасово - окуповані південні області - Запорізька і Херсонська - були лідерами постачання - саме ранніх овочів.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Починаючи з початку травня місяця активно завжди надходила молода городина з півдня України - в першу чергу з Херсонщини, з півдня Запорізької області. Особливо якщо з Херсонщини - це молода капуста, картопля буряк, то з півдня Запорізької області - там власне кісточкові активно йшли - черешні. На жаль в цьому році вони в окупації тимчасовій і ми маємо ситуацію коли ринок і далі продовжує наповнюватися імпортом - імпорт, вибачне - це завжди дорожче і його менше і тому ми маймо достатньо великий ріст цін на борщову групу.

Та сама ситуація з огірками і помідорами. Ціна приблизно однакова - 65-70 грн за кіло. Зараз томати везуть з Миколаєва... огірки з Рівненщини... В ціні додає їм вартості й доставка - паливо подорожчало та ще й в дефіциті.

Тут по Києву взяти огірки - це Ровенські. Ровенські огірки от вони і виручили Київ. Ну звичайно ціна, бачите самі. В тому році вони були по 7 грн.! В цю пору були сім - зараз вони 65!

Продавчиня:

Огірки - ціна не падає із-за того, що дороге топливо. Скіки торгуємо ціна не падає...

Тож дійшло вже до того, що кіло помідорів і огірків - виходить за ціною м'яса! А останнє до речі хоч і здорожчало, але не так помітно. Свинину - правлять по 150 грн. Телятина - на кісточці - 150, а м'якоть по 240. Борщовий набір купили, йдемо за десертом. Черешнею та полуницею.

Черешня з Миколаєва, по 50 грн торгуємо по 60 є черешня з Вінницької області. Могилів-Подільський. Клубніка - Черкаська область іще Чернівецька. - Чому полуниця така дорога? - Тому що подорожала солярка, дизель подорожав.

І такі цінові стрибки вдарили по кишенях українців.

Уже дивишся на ціни і шукаєш, де дешевше. - Обходили весь базар і нічого не купили. То як видумаєте. Он з пустими торбами. Саму дешеву уценьону взяли по 50 грн, а так ще й по 100 є. - Якщо я не працюю, то звичайно мені треба економити на всьому буквально.

Ягідний сезон хоч ще не стартував. Але цінового песимізму додала вартість на лохину. Зараз на неї ціна - 450 грн за кіло. Але продавці кажуть - поки що це дорогий імпорт. Далі буде дешевше!

Так, це імпорт - це марокканська, ну французькі поставщики - Марокко іде і Алжир. Але з наступної неділі починається наша і вона буде значно дешевіти не по днях, а по часах - розумієте все залежить від погоди ну будем надіятись, що ціна в цьому році буде не вище 100 грн.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ну що ж будемо підсумовувати. Сьогодні я купила овочі до борщу, фрукти, м'ясо - на все витратила 670 грн. Тобто у свої 500 - я не вклалася.

Але експерти радять передчасно не засмучуватися. Прогнозують, що ціни на овочі скоро впадуть.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Третя декада червня вже починає надходити з нашого регіону поступлення з відкритого ґрунту овочів вже цього врожаю і напевно ми десь в кінці червня на початку липня будемо бачити стабілізацію цін і їх достатньо серйозне здешевлення. Як правило в цей час ціни падають як мінімум у два рази.

Тож чекаємо на цінопад і віримо в Збройні сили України.