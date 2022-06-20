Три ворожі ракети влучили напередодні у нафтобазу у Новомосковському районі

Двоє загиблих, 14 поранених, вісім з них досі у лікарні. Це результат ракетного обстрілу нафтобази у Новомосковському районі, що на Дніпропетровщині. Усе, що відомо про цю атаку росіян - зібрала наша кореспондентка - Олена Мендалюк.

Ярослав Мірошник - молодший сержант цивільного захисту ДСНС. Він загинув під час виконання службових обов'язків. Рятувальник ліквідовував наслідки влучання російських ракет по нафтобазі. На місці здійнялася потужна пожежа. Вогнеборці намагалися приборкати полум'я. Та раптом пролунав вибух, троє рятувальників постраждали. Для Ярослава травми виявилися смертельними.

Злата, лікар-анестезіолог:

Було доставлено двох постраждалих в наслідок аварії на підприємстві. Це робітники МНС. Один в край тяжкому ступені тяжкості госпіталізовано до нас у відділення, іншого госпіталізували у хірургічне відділення.

На жаль, врятувати життя цивільного - лікарям не вдалося. У чоловіка були обпечені 90 відсотків тіла. До того ж він отримав осколкове поранення у легені. Загалом, після ракетного обстрілу нафтобази вісім постраждалих зараз перебувають у лікарні. Усі мають опіки. Стан пацієнтів лікарі оцінюють, як середній, один у тяжкому стані.

Злата, лікар-анестезіолог:

Опіки різного ступеня тяжкості. Деякі опіки за площею невеликі. Але ураження глибокі й потребують спеціального лікування. Той хворий, що госпіталізований у відділення інтенсивної терапії, його є загроза життю і відновлення буде доволі тяжким. Оскільки в нього постраждали кисті. Це на пряму буде впливати на його роботаспособность, працездатність.

Три ворожі ракети влучили напередодні у нафтобазу у Новомосковському районі. Майже добу рятувальникам не вдавалося приборкати полум'я.

Дарина Цуркань, головна фахівчиня відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Гу ДСНС України у Дніпропетровській області:

Пожежу продовжують гасити, на місці працюють 50 рятувальників та 50 одиниць пожежо-рятувальної техніки.

За останню добу Дніпропетровщина зазнала п'ять ракетних ударів. В результаті постраждало 16 людей, з них двоє загинули.