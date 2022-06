Перша ракетка світу росіянин Данило Мєдвєдєв влаштував дику істерію під час фінального матчу проти поляка Губерта Гуркача на турнірі серії ATP у Галле (Німеччина).

Дивною поведінкою найсильніший тенісист планети відзначився після програної подачі у першому геймі другого сету. Він несподівано обернувся у бік свого тренера Жиля Сервари і почав жорстко на нього кричати.

Керманич росіянина не став терпіти ганебну поведінку підопічного - він демонстративно зібрав речі та пішов зі свого місця на трибуні.

Сам матч Мєдвєдєв програв у двох сетах – 1:6, 4:6. Для Данила це був п'ятий поспіль програний фінал турнірів серії ATP.

