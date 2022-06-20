Зірка російського тенісу влаштував дику істерію під час матчу (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Перша ракетка світу росіянин Данило Мєдвєдєв влаштував дику істерію під час фінального матчу проти поляка Губерта Гуркача на турнірі серії ATP у Галле (Німеччина).
Дивною поведінкою найсильніший тенісист планети відзначився після програної подачі у першому геймі другого сету. Він несподівано обернувся у бік свого тренера Жиля Сервари і почав жорстко на нього кричати.
Керманич росіянина не став терпіти ганебну поведінку підопічного - він демонстративно зібрав речі та пішов зі свого місця на трибуні.
Сам матч Мєдвєдєв програв у двох сетах – 1:6, 4:6. Для Данила це був п'ятий поспіль програний фінал турнірів серії ATP.
gilles really said “fuck this shit i’m out” and i don’t blame him 💀😭— ericka⁵ 🦋🌧 (@rubledever) June 19, 2022
📹 @TennisTV pic.twitter.com/kAl08FyYAf
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