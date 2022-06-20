В окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу російський військ замовили собі шашлик в одному з закладів на набережній. Однак замість м'яса отримали автоматну чергу.

Про це 20 червня повідомило Оперативне командування "Південь".

"Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги", - йдеться у повідомленні.

У результаті два окупанта загинули, ще одного поранено. Його госпіталізували до однієї з лікарень окупованого Криму.