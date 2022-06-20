Українські поліцейські виїжджають до віддалених селищ і прифронтових районів - щоб розвезти людям гуманітарну допомогу. Також пропонують їм евакуюватися. Та погоджуються далеко не всі. Бояться невідомості. Про черговий візит правоохоронців - до Білогорівки на Луганщині - далі в матеріалі.

Зараз будемо екіпажем прориватись до Білогорівки. Будемо розмовляти з громадянами з ціллю подальшої евакуації їх у безпечне місце.

Ось так - розбитими дорогами українські полісмени щодень об'їжджають села на Луганщині. Довкола - потрощені будинки, кількаметрові вирви, десь далеко лунають вибухи. Та попри це в селі й далі залишаються люди.

Доброго дня, шановний. Як справи у вас? - Потихенько, нормально. - Ви тут самі залишились? Як сам? А скільки вас тут мешкає? На цій вулиці? Пішліть я проведу вас. - 10 человек нас на этой улице.

Усі ці люди залишаються тут із першого дня повномасштабного вторгнення. Нікуди не виїжджали. Хтось боїться залишити житло без нагляду, хтось просто не має уявлення куди рушити. Тож, переважно латають понівечені оселі та пораються в городі.

А з домом вашим що? - Та вікон нема ніже нічого. - А ви евакуюватись не плануєте? Ой не знаю.. загадую… планірую, а чи получиться, чи нє…

У травні російські війська встановлювали понтонні переправи та кілька разів намагалися форсувати Сіверський Донець у Білогорівці. Наші армійці давали відсіч. Тоді Американський інститут дослідження війни підрахував: під час цих спроб росіяни втратили майже пів сотні солдат 74-тої мотострілецької бригади та понад 80 одиниць техніки. Сліди ворога - тут повсюди.

"Прилітає" від окупанта в Білогорівку й досі…

Месяц назад и вчера обстрелы тут же и снаряд неразорванный лежит. Приехали, вытянули и сказали - не трогайте, это неразорванное. - А корову вашу убило осколком? - Да..да..

Переважно село виглядає ось так - повністю вцілілих будинків - немає. У деяких повиносило вікна й зірвало дах, інші - розтрощені на цеглини. Магазин тут не працює, їжу й необхідні засоби гігієни - привозять волонтери й поліція.