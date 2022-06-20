Через дії російських військових згорів автомобіль із речами 47-го окремого батальйону. У багатьох військових згоріло все, в інших - лише частина речей.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній лідер гурту "Тартак", музикант Олександр Положинський.

"Зі мною все гаразд, все гаразд із тими, хто виходив разом зі мною. Вийшли злагоджено та організовано, на виході ніхто з наших не постраждав. Але згорів автомобіль з речами. В мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших - лише частина речей. Добряче постраждала також наша техніка - автомобілі та генератори. Щось знищене, щось виведене із ладу, щось тримається з останніх сил", – повідомив Положинський.

Він зауважив, що лишився лише з тим, що було на ньому.

"Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом. Тому знову проситиму вас про підтримку і допомогу. Якщо хтось із волонтерів готовий чимось поділитися — пишіть, будь ласка, в приват. Навчений попереднім досвідом спробую скласти списки того, що й кому потрібно, а отримане потім розподіляти згідно складених списків", – закликав Положинський.

"На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби - мої особисті та всього підрозділу. І, так, ми вже не на фронті, тому ви знаєте, хто перший в черзі. Ми собі потрошки, вірю, доберемо", - додав музикант.