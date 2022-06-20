Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна [ Редагувати ]
В Угорщині запропонували транспортування українського продовольства через її територію. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
"Угорщина запропонувала свою територію як можливий маршрут для експорту українського зерна у зв'язку з порушенням звичайних маршрутів", - заявив міністр за підсумками зустрічі глав МЗС країн ЄС
Варто зауважити, що експорт зерна з України суттєво уcкладнений через вторгнення росії. Українська держава не може проводити транспортування зерна Чорним морем.
по темі
Джонсон у розмові із Зеленським висловив сподівання, що найближчими днями вдасться досягти прогресу в питанні деблокування експорту українського зерна
Можна сформувати безпечні маршрути без розмінування українських портів
Україні восени може не вистачати приміщень для зберігання зібраного врожаю
Україна повинна приєднатися до європейської "Ініціативи трьох морів", щоб посилити регіональне співробітництво в різних сферах
Війна сильно впливає на молоді покоління, які зіткнулися зі звірствами росіян. І це свідчить про те, що примирення з рф не відбудеться ще довго.