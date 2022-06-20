В Угорщині запропонували транспортування українського продовольства через її територію. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Угорщина запропонувала свою територію як можливий маршрут для експорту українського зерна у зв'язку з порушенням звичайних маршрутів", - заявив міністр за підсумками зустрічі глав МЗС країн ЄС

Варто зауважити, що експорт зерна з України суттєво уcкладнений через вторгнення росії. Українська держава не може проводити транспортування зерна Чорним морем.