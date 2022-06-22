Арестович попередив про загрозу ракетних ударів по Києву та назвав дати [ Редагувати ]
Найближчими днями в Києві існує величезна ймовірність того, що російські війська завдадуть ракетних ударів по столиці.
Жителям міста не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про це розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
Арестович зазначив, що найнебезпечніший період буде 25-26 червня, пов'язаний він із успішними діями ЗСУ у Чорному морі.
"Вони повинні спробувати розплатитися за те, що трапилося в Чорному морі. "Гарячий" так званий депутат проговорився, і я думаю, що можливий такий "удар по центрах прийняття рішень", – повідомив радник ОП.
Говорячи про те, чи викличуть такі дії рф реакцію у відповідь, він зазначив, що Україна зі свого боку "має чим їм зробити дуже-дуже боляче".
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