Ракетний обстріл Миколаєва: рятувальники другий день ліквідовують пожежу на підприємстві [ Редагувати ]
Рятувальники вже другий день продовжують ліквідовувати пожежу на одному з підприємств Миколаєва, яка виникла внаслідок вчорашнього обстрілу. Інформація про загиблого не підтвердилась.
Про це повідомляється в Telegram-каналі ДСНС.
"Окупанти "демілітаризували" резервуар із соняшниковою олією, який дуже загрожував національній безпеці Росії", - пише пресслужба ДСНС.
До ліквідації пожежі були залучені 74 вогнеборці й 21 одиниця основної та спеціальної техніки. Площа вогню - 300 кв. м.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додає ДСНС.
Як відзначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформація про загиблого під час вчорашніх обстрілів - не підтвердилась.
по темі
У середу, 22 червня, окупанти задали ракетних ударів по Миколаєву
У середу, 22 червня, у Миколаєві пролунали кілька потужних вибухів
Внаслідок ракетного удару по Одесі у понеділок, 20 червня, сталася пожежа логістичного продовольчого складу
У неділю вночі, 19 червня, російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області
На Дніпропетровщині, у Миколаєві та в Сєвєроденецьку пролунали потужні вибухи