Рятувальники вже другий день продовжують ліквідовувати пожежу на одному з підприємств Миколаєва, яка виникла внаслідок вчорашнього обстрілу. Інформація про загиблого не підтвердилась.

Про це повідомляється в Telegram-каналі ДСНС.

"Окупанти "демілітаризували" резервуар із соняшниковою олією, який дуже загрожував національній безпеці Росії", - пише пресслужба ДСНС.

До ліквідації пожежі були залучені 74 вогнеборці й 21 одиниця основної та спеціальної техніки. Площа вогню - 300 кв. м.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється", - додає ДСНС.

Як відзначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, інформація про загиблого під час вчорашніх обстрілів - не підтвердилась.