У Кропивницькому міська влада заборонила містянам відпочивати на водоймах. Це стосується усіх пляжів, що розташовані на території міста. Одна з головних причин: там відсутні укриття на час повітряної тривоги, а якість води неналежна.

Попри заборону, охочих відпочити - чимало. Тож регулярно і поліцейські, і рятувальники проводять рейди. Чи ефективні вони - розповість Олена Бринза.

Сонце, річка, стихійний пляж і чимало відпочивальників. Рятувальники та патрульні вкотре пояснюють людям про небезпеку такого відпочинку.

Ми вам нагадуємо, щоб ви були обережні і відпочивали відповідально.

Плавати тут вже тиждень як заборонила Кропивницька міська рада.

Олександр Безеда, головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій Кропивницької міської ради:

Це пов'язано з воєнним станом, спостерігається скупчення людей, неможливо забезпечити оповіщення та укриття людей, що наражає їх на небезпеку, тим більше за даними лабораторного центру вміст кишкової палички в воді перевищує вдвічі.

Контролювати заборону мерія зобов'язала поліцію. Та правоохоронці пояснюють: спочатку впливають словом...

Оксана Білоброва, начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції в Кіровоградській області:

Поки що працюємо профілактично і просвітницько, ну а потім думаю будуть більш жорсткі міри, тому що це життя і за життя треба боротися, людям треба говорити, на сході хлопці віддають життя, за наші. Тут мирне життя і ми маємо його берегти й плекати.

Проводять бесіди й рятувальники...

Оксана Мачак, речниця Гу ДСНС в Кіровоградській області:

Люди купаються, влаштовують стихійні пляжі і маємо гіркі наслідки, спочатку червня цього року на території нашої області загинуло семеро осіб, троє із яких діти.

Оксана Білоброва, начальниця відділу зв'язків з громадськістю патрульної поліції в Кіровоградській області:

Це критично, це небезпечно, чому ми сьогодні й долучились на запрошення наших партнерів, бо ми досить часто спостерігаємо, коли діти біля води залишаються одні. Вони зобов'язані знати де їх дитина, як вона проводить час і звичайно відповідальність за життя і здоров'я своєї дитини.

А ще тут нагадують: як надати першу медичну допомогу при утопленні.

Валерій Пузир, командир загону швидкого реагування товариства "Червоного Хреста України":

Робимо 30 натискань і два вдихи, тридцять - два, добре коли це робиться в парі набагато легше, це вже перевірено, не набагато вистачає сил в однієї людини - скільки так робити? - поки не приїхала швидка - а якщо не приїхала - скільки в тебе вистачить часу.

Яніна, жителька Кропивницького:

Я думаю корисна інформація, щоб батьки задумались, щоб не відпускали дітей до водойми.

Заборона купатись та використовувати різні плавзасоби на річках міста - діятиме впродовж всього воєнного стану.