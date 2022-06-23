Перетворенням спортивних автівок на військові займаються волонтери у Запоріжжі. Механіки придумали, як з легковиків робити тактичні машини, здатні виконувати бойові завдання на передовій. Як це виглядає розкаже Марина Біленька.

Компактний, маневрений і швидкий - такий багі створили запорізькі механіки для потреб Збройних сил України.

В його основі - "ВАЗ-2108 Супутник", який до війни нерідко можна було перестріти на бездоріжжі - на так званих перегонах на виживання.

Володимир Тархов, підприємець з Запоріжжя:

Ну, здесь было много железа. Каркас, сзади каркас был, ковш спортивный, только одно сиденье - с него очень долго вылазить, здесь была даже крышка, закрывалась, мы это все убрали - поставили гражданские сиденья, добавили сзади сиденья, здесь вот вырезали, чтобы можно было с автомата стрелять пассажиру.

До війни 32-річний підприємець виготовляв склопластикові катамарани й байдарки. А нині - тюнінгує автівки для ЗСУ. З командою однодумців Володимир встиг переробити вже близько 30 транспортних засобів. Вирішили спробувати себе також у створенні багі. Над тюнінгом працювали дев'ять людей протягом двох тижнів.

Євген, механік з Запоріжжя:

Во-первых она маневренная, быстрая и удобная для таких, так скажем, разведывательных задач или таких боевых, быстрых заданий.

Завдання Євгена - розібрати автомобіль, щоб підготувати його до зварювання. З машини прибирають увесь спортивний тюнінг, допрацьовують двигун, прошивку, коробку передач і встановлюють новий глушник.

Максим Сендуков, зварювальник:

Задача - сделать машину чуть тише, для того, чтобы можно было… скажем так, проезжать незамеченными по местам необходимым.

Запорізькі механіки зробили два багі. Один - вже передали українським захисникам.

Позивний "Мамай":

Мы сегодня ее забираем и выезжаем на наши позиции, будем там, будем там… Працювать! На благо нашей родины.

Хоча таке чудо механіки військовий бачить вперше - але від автівки у захваті. Вже знає як саме з побратимами будуть її використовувати. Але деталей не розголошує.

Позивний "Мамай":

Два назад, два вперед, там нет сетки - передний может работать, два задних могут работать.

За словами "Мамая", автомобілів на передовій постійно не вистачає. А те, що вдається одержати, найчастіше надходить від волонтерів.

На тлі високого попиту на свою розробку - запорізькі механіки хотіли б поставити виробництво багі на конвеєр. Тим паче, що ось така переробка коштує не дорожче, ніж придбання позашляховика.

Виробництвом бойових багі також займаються на Буковині. Використовують металеві труби та автомобільні запчастини радянських ВАЗів - щоб полегшити та здешевити ремонт. За спинами водія та пасажира є платформа, що дозволяє, наприклад, доправити на позицію зброю чи евакуювати пораненого.

Ну і сюда можна розмістити бойца, звичайно його можна притянути акуратно прив'язати, щоб він десь там не злетів і витягнути з якоїсь точки гарячої.

Одна така автівка важить приблизно 600 кілограмів, а керувати нею може кожен, хто вміє кермувати легковиком. За словами підприємця Володимира Садика, перше багі він виготовив для експерименту, а нині віддає по три таких машини що два тижні. Машини роблять безкоштовно, втім, збирають гроші на деталі й приймають їх у дар від небайдужих.