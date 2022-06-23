Російські війська захопили ще два населені пункти у Луганській області. Лоскутівка та Рай-Олександрівка від учора окуповані ворогом. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

За його словами, ЗСУ продовжують стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбивають атаки від Золотого та Вовчоярівки.

"Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту", - пише Гайдай.

Також декілька разів упродовж 22 червня був обстріляний Лисичанськ. Зафіксовані руйнування в одній із шкіл міста.

Очільник області розповів, що за минулу добу троє людей отримали поранення, їх госпіталізували до лікарень Краматорська та Павлограда.

"Позавчора пізно ввечері знайдено тіло чоловіка без ознак життя із ураженнями, отриманими під час обстрілів.Пораховані нові руйнування в Новоіванівці (вісім будинків), Гірському (вісім), Золотому (дев’ять)", - зазначає Гайдай.

Крім того, за учора російська армія завдала авіаційних ударів по Верхньокам’янці, Сєвєродонецьку та Сиротиному, авіаційно-ракетних ударів - по Гірському.