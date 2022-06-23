Дефіцит бензину вже почав впливати й на роботу комунальників. Тим паче у сезон прибирання трави. Через це у Черкасах двірники почали відкладати в комори мотокосарки та брати до рук дідівські коси. Знаряддя хоч і не таке ефективне, але вибір у комунальних служб не багатий.

Порожні заправки в Черкасах вже давно стали звичним явищем. Ледве паливо з'являється, його одразу розкуповують. Втім дефіцит бензину - проблема не тільки для автомобілістів.

Поки колега бореться із бур'янами, Руслан обережно заправляє бак своєї мотокоси, щоб жодної краплі не пролилось.

Дорогое удовольствие!

Мотокоса Руслана спалює півтора літра бензину за сорок хвилин роботи. Управлінська компанія, в якій працює чоловік, намагається запаси палива постійно поповнювати, але в умовах дефіциту - це складно.

Руслан, працівник управлінської компанії:

Понапрасну не палить ее, давать отдыхать. Чтоб двигатель не заклинил. И опять же - нагревается и расход больше.

Брак пального спричинив значну затримку з прибиранням зелених зон у Черкасах. Мешканці цього будинку радіють, що косарі управлінської компанії нарешті дістались і до їхнього двору. Хоча нарікають, чекали їхнього візиту цілий місяць.

Пані Лідія, жителька Черкас:

Комарів було море, бо зелена трава стояла …ну як, воно ж сіється і дальше. Дивилися, як ото жито в полі колоситься, так і в нас була така трава.

В управлінській компанії й раді б своєчасно косити траву, але заправити косарки іноді просто немає чим. За день роботи всі їхні бригади витрачають сто літрів пального. Але вихід з ситуації - все-таки знайшли.

Ольга Протасенко, заступник директора управлінської компанії:

Закупили, у зв'язку з тим, що був дефіцит палива, ручні коси - хоча б на дитячих майданчиках могли діти погуляти - ручними косами косили. В нас ще є такі території, де ми ще жодного разу не зайшли й не покосили - це жахливо, але ця проблема є.

Ось так від світанку і до обіду двірник Галина Очеретюк бореться із бур'яном у ввіреній їй прибудинковій території. Ще торік вона замовляла для цієї справи бригаду з мотокосарками, тепер і косить, і гострить сама.

Галина Очеретюк, двірник управлінської компанії:

Да, гостренька …но вже нада клепать …ну вже завтра, на дев'ять годин ми підходимо …але наче так - нічого. Гостренька, можна косить.

Двірником жінка працює вже 22 роки, тому з такою роботою вправляється швидко - дається в знаки досвід. А от тим, хто раніше косу в руки ніколи не брав - значно складніше, каже пані Галина. Аби відчути це пропонує і нам скосити пару квадратів.

Там пеньочок …он бачите, що робиться! Там не можна …там треба акуратно …якщо не можете - давайте сюда.

Та яким би вмілим не був косар, замітити мотор він все одно не зможе. Тому в управлінській компанії просять жильців набратись терпіння і дочекатись, коли ситуація з бензином в Черкасах покращиться.