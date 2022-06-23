Без вуличних ліхтарів, неонових вивісок, кафе, клубів та громадського транспорту. Таким є нічне життя в українських містах - де через воєнний стан діє комендантська година. У відносно спокійній Чернівецькій області - в темний час доби - патрулює зо два десятки екіпажів поліції.

Як живе обласний центр та чи дотримуються мешканці правил? Із патрульними у нічне чергування вирушили наші журналісти.

О 21-ій ще гамірні чернівецькі вулиці до десятої вечора потроху стихають. Останні тролейбуси заходять у депо, а таксі викликати - все складніше.

Ви встигаєте з дитиною добігти? - Так, так, так, от я встигну саме…

Чернівчани поспіхом добігають додому пішки, або покладаються на власний транспорт. Буває, таки не встигають до 23-ої.

Чернівчанин Павло розповідає, чому якось затримався:

Тоді саме тривога була, і вона закінчилась перед комендантською годиною, трошки не встиг виходить.

За дотриманням необхідних під час воєнного стану правил стежать патрульні. Комендантська година у Чернівцях, як і в багатьох інших містах, діє з 23 до 5 ранку.

Так, місто поринає, місто засинає.

Коли вимикається вуличне освітлення та вивіски, патрульні разом з тероборонівцями перевіряють перехожих і водіїв. Сергій затримався у дорозі, бо допомагав дістатись місця призначення фурам з гуманітарною допомогою, що заблукали у Чернівцях. А Ілля відвозив дружину до лікарні.

Мама після систем. Дружині погано стало. Їхав в лікарню. Є документи. УЗД проходили, все.

Патрульні ставляться із розумінням, якщо під час перевірки виявляється, що перехожих чи водіїв затримала поважна причина.

Ольга Жулінська, старший лейтенант патрульної поліції:

Якщо ми їх зустрічаємо, то вони нам так і пояснюємо. Бувало й так, що якщо з дітками пізно поверталися, чи автобус пізно приїхав, то й підвозили додому навіть.

Кілька місяців тому, кажуть патрульні, містянам було складно звикнути до нових правил, а хтось нехтував і свідомо. Нерідко траплялось і навпаки. Коли люди надто хвилювались, приймаючи за диверсантів своїх же сусідів.

Денис Коваль, лейтенант патрульної поліції:

Один із мешканців даного помешкання. Вони вилазили знову ж таки на дах перевіряли, і потім інші мешканці бачили це і телефонували у поліцію. І знову ж приїжджали ми. І получається, знову бачили нас і знову викликали. Тобто, було таке, що ми по декілька разів їздили на одну і ту ж адресу, хоча ніякої небезпеки або знову ж таки мітки там не було.

Нині ж містяни здебільшого поводяться свідомо, бо обмеження діє заради безпеки. Порушники - відповідатимуть. Чарка із кумом не минула даремно для цього водія.

Так, я порушив. Я випив, я не повинен їхати. Я просто собі подумав, що я проскочу. Пройду там, проїду.

Чоловік сів за кермо нетверезий, ще й без водійського посвідчення. Ще й умовляв патрульних його відпустити.

Ну прошу, вас, зробіть щось. Мені будуть беги. Прошу…

Але додому довелось іти пішки. Машину поліцейські відвезли на штрафмайданчик, а порушникові загрожує понад 30 тисяч гривень штрафу.