Два десятки екіпажів поліції патрулюють Чернівці вночі [ Редагувати ]
Без вуличних ліхтарів, неонових вивісок, кафе, клубів та громадського транспорту. Таким є нічне життя в українських містах - де через воєнний стан діє комендантська година. У відносно спокійній Чернівецькій області - в темний час доби - патрулює зо два десятки екіпажів поліції.
Як живе обласний центр та чи дотримуються мешканці правил? Із патрульними у нічне чергування вирушили наші журналісти.
О 21-ій ще гамірні чернівецькі вулиці до десятої вечора потроху стихають. Останні тролейбуси заходять у депо, а таксі викликати - все складніше.
Ви встигаєте з дитиною добігти? - Так, так, так, от я встигну саме…
Чернівчани поспіхом добігають додому пішки, або покладаються на власний транспорт. Буває, таки не встигають до 23-ої.
Чернівчанин Павло розповідає, чому якось затримався:
Тоді саме тривога була, і вона закінчилась перед комендантською годиною, трошки не встиг виходить.
За дотриманням необхідних під час воєнного стану правил стежать патрульні. Комендантська година у Чернівцях, як і в багатьох інших містах, діє з 23 до 5 ранку.
Так, місто поринає, місто засинає.
Коли вимикається вуличне освітлення та вивіски, патрульні разом з тероборонівцями перевіряють перехожих і водіїв. Сергій затримався у дорозі, бо допомагав дістатись місця призначення фурам з гуманітарною допомогою, що заблукали у Чернівцях. А Ілля відвозив дружину до лікарні.
Мама після систем. Дружині погано стало. Їхав в лікарню. Є документи. УЗД проходили, все.
Патрульні ставляться із розумінням, якщо під час перевірки виявляється, що перехожих чи водіїв затримала поважна причина.
Ольга Жулінська, старший лейтенант патрульної поліції:
Якщо ми їх зустрічаємо, то вони нам так і пояснюємо. Бувало й так, що якщо з дітками пізно поверталися, чи автобус пізно приїхав, то й підвозили додому навіть.
Кілька місяців тому, кажуть патрульні, містянам було складно звикнути до нових правил, а хтось нехтував і свідомо. Нерідко траплялось і навпаки. Коли люди надто хвилювались, приймаючи за диверсантів своїх же сусідів.
Денис Коваль, лейтенант патрульної поліції:
Один із мешканців даного помешкання. Вони вилазили знову ж таки на дах перевіряли, і потім інші мешканці бачили це і телефонували у поліцію. І знову ж приїжджали ми. І получається, знову бачили нас і знову викликали. Тобто, було таке, що ми по декілька разів їздили на одну і ту ж адресу, хоча ніякої небезпеки або знову ж таки мітки там не було.
Нині ж містяни здебільшого поводяться свідомо, бо обмеження діє заради безпеки. Порушники - відповідатимуть. Чарка із кумом не минула даремно для цього водія.
Так, я порушив. Я випив, я не повинен їхати. Я просто собі подумав, що я проскочу. Пройду там, проїду.
Чоловік сів за кермо нетверезий, ще й без водійського посвідчення. Ще й умовляв патрульних його відпустити.
Ну прошу, вас, зробіть щось. Мені будуть беги. Прошу…
Але додому довелось іти пішки. Машину поліцейські відвезли на штрафмайданчик, а порушникові загрожує понад 30 тисяч гривень штрафу.
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Це стосується усіх пляжів, що розташовані на території міста. Одна з головних причин: там відсутні укриття на час повітряної тривоги, а якість води неналежна.
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