У Києві заборонили їзду на авто без глушника та феєрверки [ Редагувати ]
У Києві на час війни заборонили продаж та запуск та пересування містом автомобілів без глушника. Про це свідчить заява мера Києва Віталія Кличка.
Також в столиці облаштують укриття в тих школах, де їх немає.
Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність.
Що передбачають заборони:
- перше рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.
- друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.
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