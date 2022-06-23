У Києві на час війни заборонили продаж та запуск та пересування містом автомобілів без глушника. Про це свідчить заява мера Києва Віталія Кличка.

Також в столиці облаштують укриття в тих школах, де їх немає.

Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність.

Що передбачають заборони: