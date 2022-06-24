Збитків - на десятки мільярдів. А роботи з відновлення екосистем - на роки вперед. Українські урядовці спільно з європейськими колегами - вже шукають шляхи розв'язання екологічних проблем, які спричинила росія, коли вторглася в Україну. Які питання залишаються найпроблемнішими для екологів - розкаже Даніїл Снісар.

Вхід до лісу - заборонений. Це деокуповані території. Тисячі гектарів лісосмуг, у яких побували росіяни. Ці місця - смертельно небезпечні. Жодних пікніків чи походів по гриби. На розмінування цих районів - підуть роки.

Сергій Власенко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України:

В цих лісах дуже багато мін. Дуже багато сигнальних розтяжок з сигнальними ракетами. Постійно ми маємо випадки, коли звірі чіпляються через ці розтяжки, проходить загоряння лісової підстілки, спалахують пожежі. Гасити їх до приходу саперів неможливо.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Сьогодні ми вже маємо понад 250 випадків екоциду, фактично, знищення наших екосистем. Це фактично, кожна ракета, яка влучає у річку, таких випадків вже понад дві тисячі. Ми обов'язково все це фіксуємо, обрахуємо за новими методиками, яких на сьогодні є 11.

Це - лабораторія дослідження вод північного регіону. Проби перевіряють на наявність пестицидів, ртуті й важких металів. Хоча й не скрізь. Через бойові дії - дослідити водойми Сумщини, Чернігівщини та Харківської області зараз - майже неможливо. Тож, фахівцям доводиться керуватися лише показниками із західної та центральної України.

Олександр Шевченко, директор лабораторії моніторингу вод північного регіону:

З точки зору тяжких металів - ми спостерігаємо підняття ртуті, кадмію, нікелю. Але, яке підняття. У водах Десни й Дніпра ми помітили також збільшення фосфатів і азоту амонію.

Таку тенденцію дослідники пов'язують із розбитими окупантами очисними спорудами Чернігівської області. Що ж до Дніпра - серед факторів, - розбиті села і містечка, які розташовуються на притоках річки Ірпінь.

Олександр Шевченко, директор лабораторії моніторингу вод північного регіону:

Ірпінь також зараз розлитий. Він починає вже загнивати. Тобто, там ідуть вже хімічні процеси, чисто біологічні, які можуть погіршувати якість води.

Вплинули на якість і бої, які точилися на аеродромі в Гостомелі. Там триває розчищення території. Працівники чекають на його відновлення.

Володимир Ланшев, заступник генерального директора ДП "Антонов":

Це не просто аеропорт. Таких аеропортів в колишньому Радянському Союзі було лише два. І слава Богу, що один залишився в Україні. І за допомогою наших партнерів, наших друзів, які нас підтримують, нашої держави - ми зможемо це зробити.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Зараз фахівці вивчають можливість повторного використання деяких деталей з "Мрії", які вціліли під час ворожого обстрілу. Втім, постала ще одна проблема - це утилізація брухту.

...особливо, гостро це питання стоїть для українців, чиї будинки були зруйновані. Бо здебільшого вони змушені розв'язувати проблему власним коштом.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Один зруйнований будинок - це тонни будівельного сміття. А також ртутні термометри, телевізори, холодильники. Усе це значно шкодить екології. А питання утилізації цих предметів у компетенції органів місцевого самоврядування.

Олег Бондаренко, народний депутат, голова комітету ВР з екологічної політики:

Вони поки що відкладають цю відповідальність на довший період. Поки що відбувається так. Але звісно, потім воно має бути більш цивілізованим, мають бути пункти, де населення особисто буде привозити, або це буде якась велика державна програма, яка буде включати, в тому числі збір таких відходів і їх заховання.

Збитків - на мільярди гривень. І роботи з відновлення екосистеми - на десятиліття. Це те, що із собою в Україну принесла росія. Втім, плани боротьби зі сміттям та утилізацією "воєнних" відходів вже розробляють, спільно з європейцями.

Віргініус Сінкевічус, Комісар ЄС з питань довкілля, океанів і рибальства: