Десантники знищили ворожу колону з боєприпасами та пальним (відео) [ Редагувати ]
Артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами російських окупантів. Про це повідомляє Командування ДШВ.
На відео зафіксовано, як воїни артилерійського підрозділу Десантно-штурмових військ ЗС України знищили ворожу колону Камазів "під зав’язку запаковану" боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
Маючи точні координати, артилерія десантників філігранно нанесла вогневе ураження та спалила вщент тилову техніку російських окупантів.
Де саме знищили колону окупантів не повідомляється.
Нагадаємо, що миколаївський десантник збив із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" російський штурмовик Су-25.
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