У Черкасах під час повітряної тривоги пролунали вибухи [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У Черкасах зранку 26 червня пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє "Суспільне Черкаси".
"У Черкасах чутно вибухи. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Пізніше голова Черкаської ОВА Олександр Скічко в Telegram підтвердив інформацію про вибухи.
"В Черкасах чутно вибухи. Нагадую: не публікуємо прильоти!!! Це дуже важливо", - зазначив він.
Зазначимо, що у Черкаській області о 10:40 було оголошено повітряну тривогу. Станом на 11:40 вона досі триває.
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