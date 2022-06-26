У Зеленського пообіцяли відповісти на ракетний удар по Києву [ Редагувати ]
Джерело: Фокус
В Україні пообіцяли, що відповідь на ракетний удар росії по Києву, що відбулася в неділю, 26 червня, не змусить на себе довго чекати.
Про це повідомляє глава Офісу президента Олексій Арестович в Facebook.
"Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам", - пообіцяв він.
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