В Україні пообіцяли, що відповідь на ракетний удар росії по Києву, що відбулася в неділю, 26 червня, не змусить на себе довго чекати.

Про це повідомляє глава Офісу президента Олексій Арестович в Facebook.

"Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. По командним пунктам", - пообіцяв він.