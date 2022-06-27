В окупованому Сєвероонецьку залишаються близько 7-8 тисяч мирних жителів. Деякі громадяни навіть повертаються з підконтрольних Україні територій.

Про це повідомляє голова міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк під час брифінгу.

"Залишилось у місті десь 7-8 тисяч населення. Хтось намагається повернутися до міста з підконтрольних (Україні – ред.) територій, хтось намагається виїхати", - зазначив він.

Також, за його словами, росіяни продовжують займати вільне житло мешканців міста.

"Розміщують там солдатів, своїх офіцерів. Тобто господарюють у місті так, як їм хочеться", – додав Стрюк.