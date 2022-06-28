Ескалація та варварські атаки в час важливих міжнародних подій уже стали традицією для рашистів. Ракетний обстріл житлового будинку у Києві - в переддень зустрічі G7, удар по Кременчуку - перед самітом НАТО. Росія наче спеціально демонструє свою агресію. В той час, як світові лідери сьогодні з баварських Альп перемістилися до Мадрида. Там очільники 30 країн-членів Альянсу радитимуться щодо світової безпеки три дні. І звісно, центральною темою стане війна в Україні. Про очікування від саміту НАТО і перші заяви - розкаже Олена Абрамович, вона працює на місці - в Мадриді.

Перший повномасштабний саміт НАТО після пандемії. Так називають цьогорічне засідання лідерів північно-атлантичного альянсу в Мадриді. Запит на акредитацію на цю подію, тобто можливість приїхати сюди аби її висвітлювати - подали близько трьох тисяч журналістів. Акредитували не всіх. Із росіян - лише знімальну групу забороненого кремлем телеканалу Дождь. Українських ЗМІ натомість тут чимало. І до речі, українська - одна з чотирьох мов, якими синхронно перекладають виступи генсека НАТО.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Саміт НАТО в Мадриді матиме чимало важливих рішень. Зокрема, про нову Стратегічну концепцію нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і в майбутньому. Я очікую, що всім союзникам буде зрозуміло, що Росія є прямою загрозою нашій безпеці.

Озвучена у комюніке мета саміту - затвердити безпекову стратегію на майбутні роки. І напад Росії на Україну та погрози путіна Європі у цьому питанні грають визначальну роль. І мають прямі результати - країни блоку нарощують витрати на оборону. Деякі, такі як Німеччина, вперше через десятиліття після Другої світової переглянули політику щодо постачання зброї країнам Східної Європи, зокрема Україні. А держави-партнери, які не поспішали вступати в блок - тепер на його порозі. Вступ Фінляндії та Швеції - одна з домінуючих тем. І сьогодні лідери цих країн проведуть чергові перемовини з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб він не блокував цей процес.

Магдалена Андерсон, премʼєр-міністр Швеції:

Туреччина підняла деякі питання щодо заявок Швеції та Фінляндії, і ми прагнемо досягти порозуміння щодо порушених проблем разом з Фінляндією та НАТО. Я розмовляла з президентом Таїпом Ердоганом цієї суботи, і я б сказала, це була хороша і конструктивна розмова.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Зараз ми дуже активно працюємо над наступними кроками щодо вступу. Необхідно враховувати проблеми безпеки всіх союзників, це частина процесу вступу в НАТО. Занепокоєння Туреччини є законними і їх потрібно вирішувати. Жоден союзник не постраждав від терористів більше, ніж Туреччина, включаючи тяжкі дії терористичної групи "Робітнича партія Курдистану".

Міцність НАТО залежатиме від того, чи розшириться зараз блок - вважають деякі оглядачі. Ба більше, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер, вважає, що Альянс не буде цілісним, доки не включатиме всіх тих, хто в Європі виступає за свободу і демократію, зокрема і Україну. І дискусій про те, чому Україну зараз не прийняти в НАТО, якщо вона йде до ЄС, усе більше. Власне, саме ці принципи - демократія, свобода і мир - були основоположними під час створення НАТО у 1949-му.

Гаррі Трумен, тогочасний президент США:

Цей договір є простим документом. Держави, які підписали його, погоджуються дотримуватися мирних принципів Організації Об'єднаних Націй. Підтримувати дружні стосунки та економічне співробітництво один з одним. Радитися разом, якщо територія чи незалежність будь-кого з них під загрозою. І прийти на допомогу будь-кому з них, на кого можуть напасти. Якщо сьогодні є щось певне, якщо є щось неминуче в майбутньому, то це воля людей світу до свободи і миру.

Мир зберегти в регіоні не вдалося, тож цей саміт зосередиться на чималій кількості нагальних - воєнних питань. Участь у ньому візьмуть не лише лідери НАТО. Запрошений і Володимир Зеленський - він доєднається онлайн. Окремі засідання матимуть і міністри оборони та міністри закордонних справ - як альянсу, так і інших держав, які хочуть допомогти Україні захищати демократичні принципи і сводоби. І навіть якщо за результатами не прозвучить гучних обіцянок, це не означатиме, що нас залишили на одинці. Адже зброя любить тишу.